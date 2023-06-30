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Мичков о Симашеве: «Это мой друг! Когда его выбрала «Аризона», я хлопал громче всех. Развивайся дальше, Димон!»

Защитника «Локомотива» взяла «Аризона». Сам Мичков был выбран «Филадельфией» под 7-м номером.  – В первом раунде были выбраны сразу четыре российских игрока - вы, Дмитрий Симашев, Даниил Бут, Михаил Гуляев.

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