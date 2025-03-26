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Попавших в больницу в Ставрополе участников футбольного турнира оставят там до получения результатов анализов

Футболисты юношеской команды «Торпедо» из Воронежа, которые попали в инфекционную больницу после открытия турнира в Ставрополе, останутся в медучреждении до получения результатов анализов, сообщает пресс-служба правительства Воронежской области.

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