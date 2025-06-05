Украинский «комендант Курской области» после разгрома ВСУ в приграничье покинул сумской командный пункт, а затем, по некоторым данным, и саму Украину

За перипетиями событий на фронте и на международной арене в тени осталась информация о том, что одновременно с украинской оккупацией части Курской области перестала существовать и так называемая «Курская военная комендатура».
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