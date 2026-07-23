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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В сети появились первые изображения звезд в новой NBA 2K27

Новая игра серии NBA 2K27 выйдет 4 сентября 2026 года. Официальный аккаунт НБА выложил обложки стандартной и Ultra Edition изданий, а также изображения звездных игроков мужской и женской лиги в популярном симуляторе.

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