Битва за космос началась: Франция сделала ставку на секретную базу в Тулузе

Спутники становятся ключевым оружием современных конфликтов, пишет Le Monde. Франция открыла секретную космическую базу в Тулузе, а страны НАТО тем временем пытаются защитить орбитальную инфраструктуру на фоне растущей конкуренции с Россией и Китаем.