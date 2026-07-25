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Порядок, государство

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Битва за космос началась: Франция сделала ставку на секретную базу в Тулузе

Битва за космос началась: Франция сделала ставку на секретную базу в Тулузе

Спутники становятся ключевым оружием современных конфликтов, пишет Le Monde. Франция открыла секретную космическую базу в Тулузе, а страны НАТО тем временем пытаются защитить орбитальную инфраструктуру на фоне растущей конкуренции с Россией и Китаем.

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