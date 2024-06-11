Вторник, 1️⃣1️⃣ июня, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 🍺 День пивовара в России 🪑 День мебельщика в России 🧠 Общероссийский день рассеянного склероза 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1648 год - в Москве началось городское восстание, вошедшее в историю как "Соляной бунт" 📔 1770 год - английский мореплаватель Джеймс Кук у побережья Австралии открыл Большой Барьерный риф 📔 1858 год - в Санкт-Петербурге торжественно освятили Исаакиевский собор 📔 1955 год - во время автогонки "24 часа Ле-Мана" произошла крупнейшая в истории автоспорта авария - погиб пилот Пьер Левег и 82 зрителя, еще 120 получили ранения 📔 1985 год - советская межпланетная станция Вега-1 достигла поверхностей Венеры 📔 1992 год - в России принята программа ваучерной приватизации 📔 2010 год - в ЮАР стартовал первый за историю Африканского континента чемпионат мира по футболу.