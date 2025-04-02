Два проводника поезда приговорены к тюремному заключению

В результате дела, переданного в суд Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS), офис «Север», два проводника поезда были осуждены на 5 и 6 лет тюремного заключения за подготовку контрабанды из 250 000 сигарет.
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