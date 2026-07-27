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Новости Тамбова

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Эксперты проверили качество асфальта на ремонтируемом участке трассы "Тамбов – Шацк"

Эксперты проверили качество асфальта на ремонтируемом участке трассы "Тамбов – Шацк"

В Тамбовской области продолжаются ремонтные работы на трассе регионального значения. На этот раз эксперты проверили качество асфальтового покрытия на участке дороги "Тамбов – Шацк – Сосновка – Староюрьево – Первомайский".

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