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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой о Манчини в сборной Италии: «Отличный вариант. Это не Нагельсманн, который случайно попал в сборную Германии. В Италии и Франции такое не проскочит, там легенд своих уважают»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о возможном назначении  Роберто Манчини на пост главного тренера сборной Италии .

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