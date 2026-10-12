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The Eurasia Daily news agency

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The "big guy" from Warner brought the famous Russian producer together with Pugacheva

The "big guy" from Warner brought the famous Russian producer together with Pugacheva

Composer and producer, Honored Artist of Russia Viktor Drobysh said that he managed to get in touch with singer Alla Pugacheva while in Cannes in the 1990s through a "big uncle" from Warner.

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