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Царьград

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Институт нацпамяти Польши объявил о сносе памятника в Пыжицах

Институт нацпамяти Польши объявил о сносе памятника в Пыжицах

В польском городе Пыжице на предстоящей неделе снесут памятник советским воинам. В мероприятии примет участие Кароль Полеевский из Института национальной памяти, инициировавшего демонтаж с целью укрепления польской идентичности.

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Комментарии
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Валентин Щербаков
Пшеки явно хотят поставить памятник кокаиновому недоноску зеленскому, чтобы помириться, вместо памятника советским воинам...
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