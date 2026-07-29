Институт нацпамяти Польши объявил о сносе памятника в Пыжицах

В польском городе Пыжице на предстоящей неделе снесут памятник советским воинам. В мероприятии примет участие Кароль Полеевский из Института национальной памяти, инициировавшего демонтаж с целью укрепления польской идентичности.
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