Барбашев забросил 21-ю шайбу в сезоне в матче против «Ванкувера». У него 48 очков и «+23» в 66 играх

Форвард «Вегаса» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Кэнакс» (3:2). На счету 29-летнего россиянина стало 48 (21+27) очков в 66 играх в текущем сезоне при полезности «+23».
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