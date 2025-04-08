Россияне раскрыли свое отношение к отечественному вину

Зумеры готовы платить за вино больше бумеров, выяснили в SimpleWine. Такой вывод представители компании сделали в рамках опроса, проведенного среди пяти тысяч респондентов старше 18 лет, в котором россияне раскрыли свое отношение к отечественному алкогольному напитку.