Москва и Дамаск продолжат консультации по российским базам в Сирии

Москва и Дамаск договорились о продолжении консультаций по вопросу российских военных баз в Сирии. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов 28 января, пишет РИА Новости.
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