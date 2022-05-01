Какой диагноз должны были бы поставить Мишико Саакашвили лечащие врачи, но не осмелились?

Вариант 1: Наблюдается внушаемость, повышенная чувствительность, внутреннее беспокойство, легкая раздражительность, рассеянность, импульсивность, оппозиционность ко всему и вся (оппозиционность как самоцель).
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