Какой диагноз должны были бы поставить Мишико Саакашвили лечащие врачи, но не осмелились?

Какой диагноз должны были бы поставить Мишико Саакашвили лечащие врачи, но не осмелились?

Вариант 1: Наблюдается внушаемость, повышенная чувствительность, внутреннее беспокойство, легкая раздражительность, рассеянность, импульсивность, оппозиционность ко всему и вся (оппозиционность как самоцель).

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