В школьные годы у народного артиста России Николая Баскова было прозвище «Басик». Об этом певец рассказал 5-tv.
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