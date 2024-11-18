Пару лет популярно было рассказывать женщинам о том, что должно быть у них к 40 годам.
От чего стоит избавиться женщине к 40 годам
Комментарии
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Надежда Кувыкина
От всего))) а чего то и не было)))
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16 час.
Н
НС
Напоминает известный фантастический фильм, помните это ? : "Мы сделаем вас счастливыми!" И предлагалось тоже избавится (для полного счастья) от всяких там чувств и т.д. "Счастливые" в итоге становились самодовольными и бессмысленными существами.
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1 час.
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