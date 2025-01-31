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За день до авиакатастрофы в Вашингтоне вертолет помешал посадке другого самолета

За сутки до авиакатастрофы над Вашингтоном вертолет помешал посадке другого самолета. Как сообщает ТАСС, рейс авиакомпании Republic Airways из города Хартфорд в Вашингтон заходил на посадку, когда у него на пути возник вертолет.

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