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Два человека пострадали в ночном ДТП на улице Удмуртской в Ижевске

Два человека пострадали в ночном ДТП на улице Удмуртской в Ижевске

9 сентября около 23 часов напротив дома №230 по улице Удмуртской в Ижевске 23-летний водитель автомобиля «БМВ» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Hyundai Solaris», которым управлял 31-летний мужчина.

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