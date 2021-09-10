Два человека пострадали в ночном ДТП на улице Удмуртской в Ижевске

9 сентября около 23 часов напротив дома №230 по улице Удмуртской в Ижевске 23-летний водитель автомобиля «БМВ» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Hyundai Solaris», которым управлял 31-летний мужчина.