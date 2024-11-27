Соотечественники перестали возвращаться на историческую родину. Комментарий Георгия Бовта

Калужская область приостановила участие в программе переселения соотечественников еще в 2022 году. Сама программа в последние годы популярностью у бывших соотечественников не пользуется, пик возвращений по ней пришелся на 2014 год, отмечает политологГубернатор Калужской области Владислав Шапша раскритиковал программу переселения соотечественников, заявив, что она стала «одной из лазеек для попадания в Россию мигрантов».