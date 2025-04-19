Российские бойцы уничтожили основной боевой танк США и сняли это на видео

Бойцы Росгвардии уничтожил танк М1 Abrams ВСУ в Харьковской области Военнослужащие Росгвардии уничтожили основной боевой танк США М1 Abrams, стоящий на вооружении украинских войск, и показали это на видео.
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