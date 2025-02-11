В Японии чиновник выпил пиво и потерял секретные документы

В Японии пьяный чиновник потерял документы, содержавшие важную и тайную информацию. По данным общественной телекомпании NHK, на прошлой неделе в Иокогаме недалеко от Токио таможенник выпил девять пинт пива, прежде чем обнаружил пропажу своей сумки.
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