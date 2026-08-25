Прощание с летом по-петербургски: 10 идей для последних тёплых дней

Идеальное время для визита в Петербург наступает, когда основные потоки туристов уже схлынули. Ближе к концу августа город сбрасывает парадный лоск и открывает свою повседневную сторону: появляется возможность неторопливо пить кофе, подолгу рассматривать экспонаты, гулять по Петроградской стороне, созерцать Неву и выбраться на побережье в Комарово.