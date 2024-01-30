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Эмигрировавшей Алле Пугачевой давно известны даты окончания спецоперации

Эмигрировавшей Алле Пугачевой давно известны даты окончания спецоперации

В Сети заговорили, что эмигрировавшая в Израиль Алла Пугачева тайно получила информацию о возможных датах окончания СВО.

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Комментарии
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Людмила Абрамова
ну хватит уже..сочиняют что не попадя лишь ее не забыли..забыли , а если и вспоминают то либо жалеют безродную или ненавидят...хватит эра пугачихи кончилась
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17 час.
НМ
Наталия Москаленко
Статейка из далекого прошлого! Что она может знать? Какие концерты, кому она тут нужна?!?
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15 час.
Лидия Курзаева
Какие странные у Пугачёвой  фантазии. Наверно крыша  поехала.
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9 час.

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