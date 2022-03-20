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Орлов про голы Уткина со штрафных: «Это чутье мяча, косточка. Как у Бродского: «Начатое головой заканчивает ногой»

Геннадий Орлов раскрыл секрет голов со штрафных Даниила Уткина. Полузащитник «Ахмата», арендованный у «Краснодара», забил пятый гол в сезоне прямым ударом со штрафного – «Локомотиву» в матче 22-го тура РПЛ (2:3).

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