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Скандальный украинец покинул «Челси», у Батракова в «Галатасарае» новая звезда . Итоги трансферного окна в Европе

Скандальный украинец покинул «Челси», у Батракова в «Галатасарае» новая звезда . Итоги трансферного окна в Европе

Громкие переходы.В Европе официально закрылось трансферное окно, а клубы завершили летнюю кампанию 2026 года.

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