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Оппозиционные партии ФРГ хотят запретить выплату гражданского пособия новым украинским беженцам

Оппозиционные партии ФРГ хотят запретить выплату гражданского пособия новым украинским беженцам

Оппозиционный консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) ФРГ заявил о намерении запретить гражданское пособие (Bürgergeld) для новоприбывших беженцев из Украины в случае своей победы на федеральных выборах.

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