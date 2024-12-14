Оппозиционные партии ФРГ хотят запретить выплату гражданского пособия новым украинским беженцам

Оппозиционный консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) ФРГ заявил о намерении запретить гражданское пособие (Bürgergeld) для новоприбывших беженцев из Украины в случае своей победы на федеральных выборах.
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