Выяснилось, сколько дней продлятся новогодние каникулы в России

МОСКВА, 16 декабря, ФедералПресс. Жители России будут отдыхать 11 дней на новогодние праздники. О количестве выходных напомнила эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина.
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