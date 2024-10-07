07.10.24==Жвачные

Класс: Mammalia Linnaeus, 1758 = Млекопитающие Инфракласс:Eutheria, Placentalia Gill, 1872 = Плацентарные, высшие звери Надотряд: Ungulata = Копытные Отряд: Artiodactyla Owen, 1848 = Парнокопытные Подотряд: Ruminantia Scopoli, 1777 = Жвачные Семейство: Antilocapridae Gray, 1866 = Вилороговые Семейство: Bovidae (Cavicornia) Gray, 1821 = Полорогие Размеры мелкие, средние и крупные.
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