ЖИВОТНЫЕ ПРИРОДА
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ЖИВОТНЫЕ ПРИРОДА

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07.10.24==Жвачные

07.10.24==Жвачные

Класс: Mammalia Linnaeus, 1758 = Млекопитающие Инфракласс:Eutheria, Placentalia Gill, 1872 = Плацентарные, высшие звери  Надотряд: Ungulata = Копытные    Отряд: Artiodactyla Owen, 1848 = Парнокопытные     Подотряд: Ruminantia Scopoli, 1777 = Жвачные Семейство: Antilocapridae Gray, 1866 = Вилороговые Семейство: Bovidae (Cavicornia) Gray, 1821 = Полорогие Размеры мелкие, средние и крупные.

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