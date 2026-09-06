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Мик Шумахер: Переход в команду, выигравшую «Инди 500» — это потрясающе

Meyer Shank RacingБывший гонщик Формулы 1 Мик Шумахер, который продолжит выступать в IndyCar в сезоне-2027 в составе команды Meyer Shank Racing, прокомментировал свой контракт с коллективом.

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