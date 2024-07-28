Орбан заявил о капитуляции ЕС из-за молчания о теракте на «Северных потоках»

В своём выступлении, которое транслировал телеканал М1, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, прибыв в румынский город Бэиле-Тушнад, обвинил страны Европейского союза в бездействии по поводу взрывов на газопроводах «Северный поток».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии