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Маск пошутил о сотне биологических детей Дурова, назвав это «уровнем новичка»

Маск пошутил о сотне биологических детей Дурова, назвав это «уровнем новичка»

Вашингтон, 30 июля, 2024, 08:33 — ИА Регнум. Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск прокомментировал в социальной сети Х новость о сотне биологических детей у основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.

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