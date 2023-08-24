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Куат Хамитов о главной звезде единоборств в Казахстане: «На этот вопрос тяжело ответить»

Казахстанский боец ММА Куат Хамитов (24-8-1) поделился мнением о том, кто сейчас главная звезда бокса и ММА в Казахстане.

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