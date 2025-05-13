Один в поле воин: как обработка вытянула промышленность Татарстана в плюс

Динамика промпроизводства в Татарстане за первый квартал 2025 года показывает, что рост на 6,6% к аналогичному периоду 2024-го обеспечен не просто одной обработкой, но и внутри нее ограниченным набором отраслей.
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