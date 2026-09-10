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Кишинев «назло Кремлю» разрешил Приднестровью провести выборы в Госдуму РФ

Кишинев «назло Кремлю» разрешил Приднестровью провести выборы в Госдуму РФ

Власти Молдовы не будут препятствовать открытию в Приднестровье 15 участков для проведения выборов в Госдуму РФ, потому что разгадали коварный план Москвы, которая якобы хочет спровоцировать Кишинев на агрессию.

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