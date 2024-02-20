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Попытка сделать селфи со львом в индийском зоопарке обернулась трагедией

Попытка сделать селфи со львом в индийском зоопарке обернулась трагедией

Тирупати. Индия. Пожелавший сделать снимок со львом житель Индии погиб в вольере хищника. Трагедия произошла в зоопарке в городе Тирупати штата Андхра-Прадеш, передает «МИР 24» со ссылкой на Times of India.

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