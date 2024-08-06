1. Не раздражаться. Проникновение чужой отрицательной энергии происходит прежде всего тогда, когда образуется брешь в защищающем нас экране.
Противостояние отрицательной энергии другого человека
Комментарии
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Александр Николаевич
Научиться не поглощать негативную энергию других людей — это великое духовное умение.
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17 час.
М
ММ
Активная защита- смотря прямо в глаза мысленно пожалеть вампира! Найти за что и пожалеть. Искренне и от души. Вампиры иногда отскакивают!
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16 час.
В
Воробей
Чем более высок внутренний уровень негативности у человека, тем легче он становится жертвой внешних искушений, описанных в статье. Потому, советы в ней вполне хороши, но самым трудным является быть в состоянии их суметь применить. Вот именно тут и встаёт крайняя актуальность систематической практики регулярной разрядки себя от накопившейся с прошлого раза разрядки негативности. Чем ниже уровень негативности, тем легче рационально воспринимать и иметь дело с внешними, да и внутренними, искушениями стать жертвой негативных эмоциональных состояний. Это не говоря уж о пользе этого для здоровья и долголетия. Всё это тем более актуально, чем данный индивидуум более внутренне дисгармоничен. Следует отметить, что более интеллектуальные индивидуумы, при прочих равных, более дисгармоничные. Ибо, сдвиг личности в интеллектуальную сторону - прямой побочный результат повышенной внутренней дисгармоничности с раннего детства. Именно учреждение рациональной и эффективной практики разрядки, и фактическое выполнение её, отличает того, кто говорит и делает, от тех, кто только говорит. Это значит, что чем меньше уровень собственной внутренней негативности у данного человека, тем он меньше склонен стать жертвой чужой негативной энергии.
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16 час.
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