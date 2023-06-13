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Что посмотреть: пять тульских памятников с интересной историей | ТСН24

Что посмотреть: пять тульских памятников с интересной историей | ТСН24

Приезжающие в Тулу могут наблюдать большое количество памятников и арт-объектов. У некоторых из них интересная история, которая позволяет посмотреть на монументы под другим углом.

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