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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Актер озвучки Солида Снейка намекнул на переиздание Metal Gear Solid 4, которая до с...

Актер озвучки Солида Снейка намекнул на переиздание Metal Gear Solid 4, которая до с...

Актер озвучки Солида Снейка намекнул на переиздание Metal Gear Solid 4, которая до сих пор остается эксклюзивом PS3На днях актер озвучки Дэвид Хейтер (David Hayter) заинтриговал фанатов Metal Gear своим постом в социальной сети X (Twitter).

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