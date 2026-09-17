Ветклинику в Екатеринбурге обвинили в халатности и гибели животных

Более 10 животных умерли после лечения в ветклинике «Хатико» в Екатеринбурге. Последней «жертвой» стал амстафф Харли, которого укусил клещ.
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