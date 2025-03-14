Воспитанники Дворца детского творчества Рязани привезли награды из Петербурга

Студия эстрадного вокала «L-Kids Music» Дворца детского творчества города Рязани с руководителем Лейлой Эльшадовной Никитиной приняли участие в Юбилейном XV Открытом Международном вокальном конкурсе-фестивале «Звезда Эстрады»Студия эстрадного вокала «L-Kids Music» Дворца детского творчества города Рязани с руководителем Лейлой Эльшадовной Никитиной приняли участие в Юбилейном XV Открытом Международном вокальном конкурсе-фестивале «Звезда Эстрады», который проходил с 7 по 9 марта в Санкт-Петербурге.