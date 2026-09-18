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Новости Брянска

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Явка на выборах в Брянской области достигла 64,05%

Явка на выборах в Брянской области достигла 64,05%

В регионе работают 1019 избирательных участков, досрочное голосование проходило с 11 по 16 сентября для обеспечения безопасности избирателей.

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