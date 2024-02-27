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Мы из Советского Союза

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Жанночка, с Днем Рождения

Жанночка, с Днем Рождения

Жанночка, я поздравляюИ желаю в день рождения,Радости и счастья в жизни,Всем желаньям – исполнения.

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Комментарии
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Жанна Чешева
Спасибо огромное!!!
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2 час.
Natali
Присоединяюсь ко всем пожеланиям и поздравлениям, и ещё раз поздравляю с Днём Рождения!! 😘😘😘 Пусть всё заветное сбывается! Счастья, любви, красоты и молодости! 🌷🌷🌷🌷🌷 Обнимашки и поцелуйчики, разумеется, прилагаются! ❤️
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1 час.
Жанна Чешева
Большущее спасибо!!!
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3 мин.

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