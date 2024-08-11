Рhillips представит выставку в Центре искусств Сонвон в Сеуле

Рhillips представит в Songwon Art Center в самом сердце исторического района Самчхон-дон в Сеуле с 30 августа по 8 сентября выставку, совпадающую с третьим выпуском Frieze Seoul и флагманской художественной ярмаркой города Kiaf.
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