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Царьград

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Франция откроет восстановленный Форт Боярд для туристов в 2028

Франция откроет восстановленный Форт Боярд для туристов в 2028

Форт Боярд, прославленный телешоу, будет открыт для туристов в 2028 году после реставрации. Восстановление началось в 2025 году по решению властей Приморской Шаранты.

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