Соединенные Штаты не должны выделять еще $100 млрд киевской стороне. Соответствующую точку зрения, как пишет Telegram-канал «РИА Новости: США», озвучил основатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс.
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