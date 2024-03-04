Депутат Сухарев предложил ввести льготу наследникам из числа студентов и срочников

Депутат Госдумы Иван Сухарев направил обращение на имя главы Минтруда Антона Котякова. Он предложил освободить студентов и срочников от уплаты пошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство, сообщил RT.
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