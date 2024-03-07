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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Путин рассказал, пользуется ли он умными колонками

Путин рассказал, пользуется ли он умными колонками

Такой вопрос президенту задали на Всемирном фестивале молодежи 6 марта Владимир Путин встретился у участниками Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе, где его спросили: пользуется ли он голосовым помощником или умной колонки, например, от "Яндекса" или "Сбера".

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