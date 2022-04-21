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Шпажистка Андрюшина о дисквалификации: «Эта история многому меня научила. Но все выводы я бы хотела оставить при себе, это касается моего поведения и отношения»

Чемпионка мира 2013 года в командной шпаге Татьяна Андрюшина рассказала о своем возвращении в спорт после дисквалификации.

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