Валттери Боттас отправился из Малайзии в Сингапур на велосипеде

СоцсетиФинский гонщик заводской команды Cadillac в Формуле 1 Валттери Боттас после своего схода в начале Гран При Бахрейна, проходившего в Малайзии, не стал долго задерживаться на автодроме и отправился в велопутешествие.
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